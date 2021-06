Benevento, Salerno e Capua. Patto nel segno dei Longobardi Promozione del territorio con la creazione di un itinerario turistico dedicato

Monumenti, arte, musica storia ed enogastronomia. Oggi a Palazzo Paolo V i sindaci di Benevento, Capua e Salerno hanno sottoscritto la costituzione dell'associazione temporanea di scopo “Principati e terre dei longobardi del sud” con lo scopo di favorire il recupero della comune identità longobarda.

Primo evento con Le passeggiate tra le corti e le chiese dei principi longobardi al centro della quattro giorni, in programma da venerdì 25 al 28 giugno che si snoderà tra Benevento, Capua e Salerno.

“Lavorare strategicamente su itinerari da offrire per promuovere la Benevento città d'arte” è l'auspicio tracciato dall'assessore alla cultura e Presidente dell'Associazione Italia Langobardorum.

“Il riconoscimento Unesco, ottenuto 10 anni fa, deve essere meglio valorizzato ma visto che non si tratta di un patrimonio strettamente di pertinenza comunale è necessario un lavoro in rete con le altre istituzioni. All'accordo di stamattina deve seguire il coinvolgimento di chi lavora in questo settore (Confindustria e Cna) per costruire un itinerario culturale sul piano dei contenuti ma anche dei pacchetti turistici. Un itinerario che sperimentiamo con le giornate longobarde in programma dal 25 giugno, che avrà il sostegno di Scabec, e che vogliamo portare anche alla borsa del turismo di Paestum”.

Per il sindaco di Salerno Enzo Napoli: “Un momento di razionalizzazione culturale che serve a fare massa critica per mostrare il valore eccezionale dei nostri retaggi. Oltre ad aspetti strettamente culturali sicuramente – ha chiosato - si fa anche un'azione di marketing territoriale per la nostra Campania”.

“I Longobardi hanno fortemente caratterizzato il nostro territorio e promuoverlo in rete – ha aggiunto il primo cittadino di Capua, Enzo Brando – è un progetto in cui abbiamo fortemente creduto e scommesso e speriamo di ricevere ottimi risultati per il futuro”.

Anche il sindaco di Benevento, Clemente Mastella ha evidenziato la necessità di ripercorrere la “splendida stagione dei longobardi per Benevento”.