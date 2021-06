Gesesa, stop all'acqua ecco dove Per un guasto improvviso servizio sospeso nelle prime ore del pomeriggio

Interruzioni idriche nel primissimo pomeriggio di oggi nelle contrade nord di Benevento a causa di un guasto improvviso. Gesesa annuncia che nel primissimo pomeriggio di oggi e fino a nuovi aggiornamenti, in tutte le Contrade Nord del Comune di Benevento sarà interrotta l’erogazione del servizio idrico. Le zone interessate sono: contrade nord (Acquafredda, Cardoni, Ciofani, Capoiazzo, Corvacchini, Camerelle, Pestecchia, Piano Borea, San Francesco, Spezzacatene, Sponsilli, Vallereccia, Francavilla, Torretta, San Chirico, Olmeri, La Francesca. Inoltre, informiamo che nella zona di San Vitale si potranno verificare irregolarità nell’erogazione per abbassamenti di pressione. Invitiamo a seguire la stampa locale e la nostra pagina Facebook per gli aggiornamenti. Ricordiamo, che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde Gratuito da cellulare e rete fissa 800 51 17 17 e che è possibile segnalare disservizi anche attraverso l’App MyGesesa.