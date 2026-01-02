Momenti di paura per lo scontro tra furgone e auto: feriti due sanniti E' accaduto a Castel del Lago, ferite due persone di Benevento e San Giorgio del Sannio

Entrambi sanniti: uno di Benevento, l'altro di San Giorgio del Sannio. Sono rimasti coinvolti in un incidente accaduto lungo via Appia, nel centro di Castel del Lago, dove, per cause in corso di accertamento, e secondo una prima ricotruzione, si sono scontrati, provenienti da direzioni opposte, un furgone condotto da un 63enne di Benevento ed una Fiat Panda alla cui guida c'era un 42enne di San Giorgio del Sannio che lavora come meccanico nel centro irpino.

In seguito all'impatto, la Panda è finita nell'aiuola che ospita la statua dedicata alla memoria del generale dei carabinieri Mario Sateriale, originario di Castel del Lago. I due uomini sono rimasti feriti: in maniera apparentemente più lieve l'autista del furgone, a differenza del 42enne, che un amico ha estratto dall'abitacolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Grottaminarda, i carabinieri di Mirabella Eclano e il 118.