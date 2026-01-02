Nomina Serluca: le congratulazioni del presidente Asi Vessichelli "A distanza di 55 anni la Serluca raccoglierà il testimone dell’onorevole Roberto Costanzo"

Con il varo della nuova Giunta regionale campana, fra i dieci assessori che ne compongono l’esecutivo fa il suo ingresso con la delega all’Agricoltura, la Professoressa Maria Carmela Serluca sannita di adozione. Al neo Assessore, in uno al parlamentino regionale, giungano per l’occasione le felicitazioni del Presidente del Consorzio Asi Domenico Vessichelli.

“Dopo giorni di trattative fra le forze politiche del campo largo, il Presidente Fico con proprio Decreto ha, nero su bianco, definito la Giunta e firmato le deleghe, schierando un gruppo di alto profilo che, sono certo, lavorerà senza sosta per lo sviluppo, il benessere e la crescita delle aree interne.

A Maria Carmela Serluca, espressione della lista “Noi di centro con Mastella” arrivino alle soglie del nuovo anno, le mie congratulazioni e gli auguri di un proficuo lavoro con la certezza che saprà amministrare una delega così importante e strategica con la passione, l’integrità e la competenza che l’hanno contraddistinta nel precedente incarico al Comune di Benevento.

E con ottimismo faccio una considerazione relativa alla coincidenza che a distanza di 55 anni la Serluca raccoglierà il testimone dell’onorevole Roberto Costanzo che prima di lei aveva egregiamente ricoperto il medesimo ruolo".

L’Assessore Serluca, non soltanto metterà in campo esperienza, professionalità e competenze, ma porterà in dote un nuovo valore aggiunto essendo figura di sintesi fra due territori, quello sannita e quello irpino, accomunati proprio dalla morfologia e dalla vocazione agricola.

La delega all’agricoltura è un riconoscimento prestigioso per la nostra comunità politica e Maria Carmela Serluca saprà affrontare questa sfida con responsabilità e con impegno massimo, così come i cittadini reclamano e meritano.

Nel rinnovare al neo Assessore e alla Giunta Regionale tutta gli auguri di buon lavoro, auspico una collaborazione concreta nell’interesse della nostra comunità e delle aree interne”.