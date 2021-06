Ordine degli architetti di Benevento, Tomaselli nuovo presidente Ieri l'elezione per il rinnovo della squadra

Diodoro Tomaselli è il nuovo presidente del Consiglio dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Benevento che si è insediato ieri e rimarrà per il quadriennio 2021/2025. Alla carica di Tesoriere e di Vice Presidente sono state riconfermate rispettivamente Angelarosa Vasaturo e Marinella Parente. Alla carica di Segretario è stato eletto Francesco Covino. Il neo Presidente formula un sincero ringraziamento a tutti i colleghi di Benevento e Provincia ritenendo l'elezione del nuovo consiglio una significativa dimostrazione di fiducia nel programma presentato durante la campagna elettorale che sarà la guida fedele all'azione che nei prossimi quattro anni verrà messa in campo per sostenere la categoria degli architetti sanniti.