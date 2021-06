Al San Pio di Benevento primato per terapie contro sclerosi sistemica - FOTO Diagnosi precoce. Ferrante: "A settembre il concorso per il Direttore dell'Uoc di Reumatologia"

L'azienda ospedaliera San Pio di Benevento conquista un altro primato nel centro sud del Paese con il reparto l'Unità operativa complessa di Reumatologia presso il quale si possono curare determinate malattie rare come la sclerosi sistemica. Questa mattina, nell'ambito della Giornata Mondiale della Sclerodermia, l'azienda ospedaliera sannita ha organizzato un open day per la diagnosi precoce della sclerosi sistemica con visite gratuite presso i laboratori grazie ai quali, il Sannio, con Potenza, rappresentano gli unici due centri di eccellenza del centro sud.

Presenti all'incontro, che si è svolto sia in presenza che da remoto, il direttore generale, Mario Nicola Vittorio Ferrante, il direttore facente funzioni della U.O.C. di Reumatologia, la dottoressa Maria Grazia Ferrucci, il direttore della U.O.C. di Pediatria e referente aziendale per le Malattie Rare, il dottore Roberto Della Casa, il presidente dell'associazione provinciale “Malati Reumatici Amare Pro Bene, Arch. Maria Vellotti, nonchè, in collegamento video, il Presidente dell'associazione nazionale Malati Reumatici (ANMAR), Silvia Tonolo, il presidente del Gruppo Italiano per la lotta alla Sclerodermia (GILS), Carla Garbagnati. Testimonial della giornata di prevenzione e di approfondimento sulla patologia è stata la produttrice musicale e testimonial del Gils, Mara Maionchi che da anni lotta contro la sclero sistemica: “Spero che presto la ricerca riesca a trovare un farmaco per una cura definitiva. Serve una soluzione rapida che faccia vivere le persone e grazie per quello che state facendo e per l'impegno che l'spedale San Pio sta mettendo in campo per combattere questa malattia, l'auspicio di Mara Maionchi.

In risposta all'appello della produttrice, il direttore generale Ferrante ha infatti annunciato: “A settembre faremo un concorso per nominare un direttore dell'Uoc di Reumatologia oggi retto dal facente funzioni, la dottoressa Ferruccio. Un ulteriore impegno ha rimarcato il dg per dare dignità e continuità e futuro al reparto”.

Presso l'oespedale sannita vengono curati circa 250 pazienti per l'insidiosa patologia con tecniche all'avanguardia anche sul fronte della diagnosi precoce, come ha rimarcato la dottoressa Maria Grazia Ferruccio, direttore facente funzioni della Uoc di Reumatologia: “Per la diagnosi precoce della sclerosi sistemica, malattia rara, autoimmune che in Italia ha colpito circa 25mila persone, qui è possibile fare diagnosi precoce grazie alla videocapillaroscopia, medicare ulcere sclerodermiche. Abbiamo – ha ancora rimarcato la specialista - posti letto dedicati e day-hospital per i pazienti che si sottopongono alle cure salvavita. Una malattia complessa che colpisce maggiormente le donne di età media di circa 40 anni ma anche in età pediatrica. Al San Pio siamo sicuramente all'avanguardia rispetto ad altre realtà ospedaliere”.