Infiltrazioni criminali nelle attività economiche, riunione in Prefettura In vista dell'arrivo di numerosi fondi, Comitato per l'ordine e la sicurezza con procuratore

Le possibili infiltrazioni della criminalità nelle attività economiche e produttive della provincia, in vista dei tanti fondi in arrivo e previsti dal Governo. Questo al centro di una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal Prefetto Carlo Torlontano, che di è svolta ieri con la presenza del procuratore capo Aldo Policastro, del questore Luigi Bonagura, del tenente colonnello Apicella dei carabinieri, il numero uno della guardia di Finanza, Mario Intelisano, del vicecapo del Centro Operativo Dia di Napoli, Loredana Di Persia e, collegati in videoconferenza il segretario regionale ABI, Menichini, il commissario straordinario della Camera di Commercio di Benevento, Salvatore Riccio, il presidente dell’Ordine dei Commercialisti, Russo, il vicepresidente di Confindustria, Gerardo Casucci, il presidente Confcommercio-Imprese per l’Italia, Nicola Romano, il presidente Confesercenti Gianluca Alviggi, il presidente Confagricoltura Unione Provinciale Agricoltori, Antonio Casazza, il presidente Coldiretti Gennaro Masiello, il Segretario Confederazione Italiana Agricoltori, Del Grosso; il presidente Confartigianato – Imprese, Lombardi, il presidente C.L.A.A.I.-Unione Provinciale Artigiani e Piccole Imprese, Campese: il presidente Associazione Nazionale Costruttori Edili, Mario Ferraro, il Segretario provinciale Uil, Simeone, il segretario provinciale Cgil, Valle e il Segretario territoriale Cisl Irpinia Sannio, Iasiello.

Durante l'incontro è stata sottolineata l’importanza “del costante dialogo di tutte le componenti con le Forze dell’Ordine, i rappresentanti dell’associazionismo imprenditoriale e dei lavoratori e con tutti coloro che operano sul territorio per cogliere eventuali criticità nonchè segnali di situazioni di disagio che potrebbero consentire alle organizzazioni criminali l’esercizio di un controllo sul sistema economico ponendo in essere ingerenze illecite, anche attraverso l’acquisizione di quote societarie e sfruttando la carenza di liquidità”.

Il Procuratore della Repubblica di Benevento, Aldo Policastro, nel suo intervento ha sottolineato come “la nostra provincia è già attualmente destinataria di cospicui finanziamenti pubblici destinati agli appalti previsti per la realizzazione dell’Alta Velocità, che rendono necessario svolgere, in sinergia con le imprese e con le associazioni, un’attenta attività vigilanza sull’utilizzo di tali fondi, tutelando le aziende sane che accedono correttamente ai finanziamenti ed assicurando alla collettività che il denaro immesso nel circuito economico provinciale sia ben speso”.

Al riguardo, il Prefetto Torlontano ha evidenziato “l’importanza di favorire un costante flusso informativo con le Forze di Polizia per svolgere un'efficace attività di prevenzione delle possibili infiltrazioni della criminalità nel tessuto economico-sociale del territorio".

E’ emersa, dal dibattito, l’assenza, allo stato, di particolari criticità nel settore dell’industria, mentre una situazione economica di maggiore sofferenza, soprattutto di carenza di liquidità, è stata evidenziata da Confartigianato e Confesercenti. Si è convenuto che è necessario tenere alta l’attenzione, sia sull’esecuzione degli appalti pubblici in atto che sul prossimo impiego delle risorse economiche previste dal Recovery Plan e si è, altresì, concordato di aggiornare il tavolo odierno, con cadenza periodica, per favorire il necessario scambio di informazioni e per monitorare l’andamento dello stato dell’economia locale.

Al termine della riunione, in relazione ai recenti episodi connessi alla c.d. movida nel centro storico, si è convenuto di implementare ulteriormente i servizi delle Forze di polizia a piedi, attraverso l’impiego di personale sia in divisa che in abiti civili”.