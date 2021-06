Club per l’Unesco di Benevento, Mottola nuovo presidente Tra i prossimi appuntamenti la Mostra Nazionale «I colori e le forme della terra»

Achille Mottola è il nuovo presidente del Club per l’Unesco di Benevento. Giornalista, docente di media education e manager culturale, Mottola succede alla storica presidente Paola Cecere, alla guida del club dalla sua nascita, avvenuta nel 2011, grazie a un gruppo di persone unite dall’amore per la cultura, per la propria terra e dall’interesse per gli ideali Unesco. Il nuovo Consiglio Direttivo è composto: Valeria Taddeo, Antonella Tarantino, Silvia Ullo, Mena Cinquegrana, Serena Bovio.

L’associazione prosegue i tanti programmi, già attivi con le scuole sui temi della sostenibilità ambientale e valorizzazione dei patrimoni culturali, grazie alle collaborazioni con il Comune, la Provincia di Benevento, con enti e associazioni del territorio oltre che con la rete italiana dei Club per l’Unesco. «Abbiamo affrontato – ha detto la past president Paola Cecere - dieci anni meravigliosi di battaglie, lotte e impegni. Sono felice di passare il testimone affidando a tutti voi la Via Appia, regina viarum e il concorso della ceramica». Ha, poi, ringraziato tutte le istituzioni, gli enti e le associazioni del territorio per le fruttuose sinergie attivate.

«Ringrazio i soci tutti – ha detto il neo presidente Mottola - per la fiducia riposta nella mia persona. L’ impegno del nuovo direttivo sarà all’insegna della linea maestra tracciata dalla nostra presidente Paola Cecere che fortemente si è spesa, in questi anni, per consolidare un impegno per i temi e i valori propugnati dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, nonché per la promozione e valorizzazione del sito seriale «I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.) che comprende il complesso monumentale della Chiesa e chiostro di Santa Sofia».

Tra i prossimi appuntamenti che il Club di Benevento porterà avanti va segnalata la Mostra Nazionale «I colori e le forme della terra», una rassegna sull’arte ceramica che, dalla preistoria ai nostri giorni, rappresenta un ponte tra i più antichi ritrovamenti archeologici e le forme futuristiche. Di tale materiale sono diffuse scuole e fabbriche sull’intero territorio nazionale. La mostra sarà aperta a tutte le scuole e agli opifici in cui si producano manufatti di ceramica, e per l’anno 2021 il tema sarà «Vasi da Farmacia».