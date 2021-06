Vaccinazioni anti-Covid, Volpe: "Vaccini aperti a tutti senza prenotazione" Sannio. Da domani le persone che devono ricevere la prima dose possono farne richiesta direttamente

Settimana senza sosta per l'Asl che sarà impegnata con le seconde dosi. Grazie al dispiegamento delle forze disponibili è stata raggiunta, nella provincia di Benevento, la percentuale del 75% di vaccinati, almeno con prima dose, tra la popolazione target.

E' quanto comunica l'azienda di via Oderisio precisando anche che tutti i centri vaccinali presenti sul territorio, a partire da domani alle ore 12,00, accoglieranno anche le persone che devono ancora ricevere la prima dose di vaccino e che potranno farne richiesta direttamente, senza bisogno di preventiva prenotazione.

“Si tratta di percorrere “l’ultimo miglio” - dichiara con soddisfazione il direttore generale dell'Asl, Gennaro Volpe - per questo abbiamo previsto che da domani e fino a venerdì, compatibilmente con le dosi disponibili, i cittadini della nostra provincia, ancora non vaccinati, potranno chiedere ed ottenere la prima dose di vaccino presso gli Hub presenti sul territorio”.