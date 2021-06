Uomini in piazza: un fiore per dire basta alla violenza sulle donne - FOTO Alla manifestazione promossa dalla Consulta delle donne presenti i rappresenti istituzionali

Un fiore per dire no. Il gesto romantico per eccellenza si trasforma in un messaggio di forza e sostegno. A Benevento gli uomini sono scesi in piazza per ribadire forte e chiaro il messaggio: basta alla violenza sulle donne.

Una manifestazione promossa nel piazzale antistante la chiesa dell'Addolorata dalla Consulta delle donne del Comune di Benevento e dalla consigliera delegata alla pari opportunità Patrizia Callaro che ha coinvolto innanzitutto gli uomini.

Sono stati i rappresentanti delle istituzioni, della vita sociale e sportiva a deporre un fiore sulla panchina rossa installata al Rione Libertà per ribadire il messaggio.

Un gesto di impegno e sostegno, una manifestazione di partecipazione alla violenza contro le donne nata anche dopo la denuncia della giovane cantante sannita Giuliana Danzè presente alla manifestazione che, in un video sui social ha reso pubblica la violenza subita dall'ex compagno.

“E' un momento speciale per ribadire che la violenza sulle donne non è una qustione 'femminile' – ha rimarcato la presidente della Consulta Sara Furno – è una piaga sociale che può essere sconfitta solo con la partecipazione di tutta la società con un cambio deciso della mentalità”.

“Vogliamo smuovere le coscienze e creare in questa città un cultura di uguaglianza e rispetto per un futuro migliore” ha aggiunto la consigliera Patrizia Callaro.

Un invito a “denunciare anche attraverso le istituzioni che sono presenti anche per questo e daranno il sostegno necessario”dal sindaco di Benevento Clemente Mastella.