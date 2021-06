Guasto a via Monteguardia, oggi rubinetti a singhiozzo: ecco le zone A comunicarlo la Gesesa

"A causa di un guasto improvviso in Via Monteguardia del Comune di Benevento, saremo costretti a sospendere l’erogazione idrica fino alle ore 12 di oggi mercoledì 30 giugno". A comunicarlo la Gesesa, l'azienda che si occupa del servizio idrico in città precisando che l'interruzione idrica riguarderà "tutta Contrada Monteguardia, Contrada San Liberatore, Via Enrico Fermi, Via Antonio Cifaldi, Via Manzoni, parte di Frazione Perrillo, frazione Bosco Panaro".