Mastella: sarà smontata la gru di via Galanti, simbolo di degrado Il sindaco: totem di disamministrazione di chi mi ha preceduto

"Come avevo promesso ai cittadini di via Galanti, la gru simbolo del degrado, sarà finalmente smontata".

Così il sindaco, Clemente Mastella, annuncia attraverso i social l'azione appena messa in campo.

"Oggi - prosegue - sono iniziati i lavori. E' la seconda gru, dopo quella di piazza Duomo, che mando gambe all’aria. Erano i totem di un modo di disamministrare tipico di chi mi ha preceduto. Il ritardo è stato dovuto agli intoppi giudiziari per una lite tra comune e ditta. Fatti avvenuti prima del mio mandato. Doverosamente debbo ringraziare i responsabili della ditta che ho incontrato, che pur avendo vinto, con sentenza passata in giudicato, contro il Comune hanno accettato il mio invito a bonificare quella porzione di territorio".