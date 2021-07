Budget salute, modello innovativo tra sistema cura e comunità Panel su Progetto di Legge nazionale sui Budget di Salute

Oggi dalle ore 15.00 alle ore 17.00 Angelo Moretti, Presidente RES-INT, Rete Economia Sociale Internazionale, nonché Presidente della Rete di Economia Civile "Sale della Terra" e Celeste D'Arrando, parlamentare del Movimento 5stelle e prima firmataria della proposta di legge nazionale sui Budget di Salute, saranno insieme nel panel organizzato dal Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienza.

“Sale della Terra”, insieme ad NCO di Caserta, sono, per l’Italia e l’Europa, Reti di eccellenza nella applicazione dei Percorsi Terapeutici Riabilitativi Individualizzati con Budget di Salute. “Sale della Terra” ha all’attivo oltre 40 Progetti personalizzati che sostengono, nell’arco di tre anni, persone disabili o in situazioni di fragilità psichica o in disagio personale, grazie al lavoro di una équipe multidisciplinare che le accompagna verso una autonomia lavorativa, sociale e relazionale. Sono Progetti di vita costruiti a misura della persona in base al bisogno di habitat, lavoro, rapporti affettivi e sociali e partono da un approccio unitario alla persona che resta inserita nel proprio contesto familiare e abitativo e non è “separata” in strutture o cliniche.

Il Budget di salute: modello innovativo tra il sistema di cura e il sistema di comunità, che si svolgerà in remoto sulla piattaforma zoom https://zoom.us/j/93265247156 L’evento sarà trasmesso in diretta: dalla pagina Facebook Comunità Progetto Sud: https://www.facebook.com/cpslamezia; dalla pagina Facebook Sale della Terra: https://www.facebook.com/consorzio.saledellaterra