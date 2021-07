La Provincia attiva il servizio antincendio boschivo Di Maria: un comparto essenziale a tutela del territorio e dei cittadini

E' partito oggi il Servizio dell’Antincendio Boschivo (AIB) della Provincia di Benevento per l’anno 2021. Lo comunica il Presidente Antonio Di Maria che ricorda che il Servizio, nel contesto delle intese vigenti tra gli Enti locali delegati e la Regione Campania, è coordinato dal Dirigente del Settore Tecnico della Provincia Angelo Carmine Giordano. Fino al 15 luglio opereranno nell’area di competenza dell’Ente 2 squadre; successivamente in totale le squadre della Provincia saranno 4. Gli operatori del Servizio Forestazione della Provincia addetti all’AIB per l’anno 2021 sono complessivamente 25 ed il loro dispiegamento sul territorio di competenza per le eventuali necessità viene disposto dalla Centrale Operativa Territoriale della Regione Campania e dalla Centrale nazionale del 1515.

“L’AIB nell’ambito dello strategico Servizio Forestazione – ha dichiarato Di Maria, nell’augurare buon lavoro a tutti gli addetti – è un comparto essenziale per le realtà montane e collinari o comunque periferiche a tutela del territorio e dei cittadini, come la storia degli anni passati ha ampiamente dimostrato. Gli operatori dell’AIB svolgono, insieme ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile, alle Forze dell’Ordine, un lavoro duro, difficile e delicato che merita il sincero e sentito apprezzamento da parte delle Istituzioni e di tutti i cittadini”.