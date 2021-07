Campagna risparmio idrico. Gesesa: così si evitano gli sprechi Un vademecum per le azioni che possono ridurre i consumi

Evitare gli sprechi di una risorsa preziosa e ridurre i costi. E' quanto mette in evidenza la Gesesa con la campagna risparmio idrico 2021.

"Con piccole attenzioni, si possono ridurre notevolmente i consumi: chiudere il rubinetto quando ci laviamo i denti fa risparmiare 23 litri di acqua ogni volta. Prendere questa buona abitudine ci aiuta ad essere cittadini consapevoli e rispettosi di una risorsa tanto importante per la vita dell’uomo. ‘Prendiamoci Cura della Nostra Acqua, Non Sprechiamola!’". Così la società che gestisce il servizio idrico a Benevento che diffonde anche un piccolo vademecum con 10 Suggerimenti per non Sprecare e Risparmiare.

Partendo dalle azioni quotidiane, come ad esempio, preferire la doccia al bagno in vasca, innaffiare il giardino con intelligenza, montare un frangigetto, e altre indicazioni importanti possiamo, ognuno nel suo piccolo, ridurre lo spreco di acqua. Quest’anno come immagine principale della campagna sono stati scelti i disegni degli alunni

del Convitto Nazionale P. Giannone di Benevento, che hanno partecipato al progetto on line “H2School, L’importanza dell’Acqua per la vita” anno scolastico 2020-2021.

Ed ecco i dieci suggerimenti:

Chiudi il rubinetto mentre ti lavi i denti o ti fai lo shampoo. Lasciarlo aperto mentre ci si lava i denti, si sciacqua il rasoio, si fa lo shampoo equivale a gettare via più di 30 litri di acqua potabile.

Controlla le perdite. Controlla se i rubinetti o la cassetta del water hanno una perdita.

Regola lo scarico del water. Installa una cassetta di scarico dotata di doppio tasto o di regolatore di flusso.Usa lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Usali solo quando è necessario e sempre a pieno carico.

Monta un frangigetto. E’ un dispositivo che diminuisce la quantità di acqua in uscita dal rubinetto senza diminuire la resa lavante o il comfort.

Per lavare i piatti o le verdure usa un contenitore. Se devi lavare le verdure, riempi una bacinella lasciandole in ammollo: fai lo stesso per i piatti (per l’acqua calda puoi usare anche quella della cottura della pasta).

Usa la doccia anziché il bagno. Fare un bagno richiede oltre 150 litri di acqua: fare la doccia invece richiede tra i 40 e i 50 litri.

Non lavare spesso l'auto e quando lo fai usa il secchio. Se riduci i lavaggi e usi il secchio invece dell’acqua corrente risparmi 100 litri d’acqua.

Innaffia il giardino con intelligenza. Utilizza l’acqua usata o piovana e sistemi a “goccia”.

Controlla il tuo contatore a rubinetti chiusi. Prima di andare a letto chiudi bene tutti i rubinetti, leggi il contatore e la mattina verifica se ci sono variazioni.