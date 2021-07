Al Teatro Romano sabato torna la Notte Europea dei Musei Dalle 19,30 alle 22,30 dialogo sull’archeologia beneventana

Sabato 3 luglio torna la Notte Europea dei Musei. Creata nel 2005 dal Ministero della Cultura francese, con il patrocinio dell’Unesco, del Consiglio d’Europa e dell’ICOM, l’evento invita i musei ad aprire le loro porte al pubblico oltre l’orario di chiusura al prezzo simbolico di 1 euro. La Direzione Regionale Musei della Campania aderisce all’iniziativa tenendo aperti i suoi Musei tre ore oltre l’orario di chiusura.

L’Area Archeologica del Teatro Romano di Benevento, in collaborazione con il Centro Studi Balletto di Benevento di Carmen Castiello, per l’occasione effettuerà un’apertura straordinaria con due visite guidate della durata di 30 minuti al costo simbolico di 1 euro (eccetto le gratuità previste per legge). Le visite guidate, a cura del direttore Ferdinando Creta, prevedono musica di sottofondo e quadri animati, a cura di Carmen Castiello. Le visite si svilupperanno dalle 20,30 alle 21,00 e dalle 21,30 alle 22,00. A chiusura i visitatori potranno degustare lo spumante di falanghina Quid offerto dalla Cantina sociale La Guardiense.