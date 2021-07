Mastella e i 46 anni dal fatidico sì: «Sui social un mare d'affetto» «200mila visualizzazioni per quel ricordo: grazie a tutti»

Un vero e proprio boom social per la celebrazione dei 46 anni di matrimonio di Sandra Lonardo e Clemente Mastella che ieri hanno ricordato il giorno del fatidico sì.

Proprio un post con tanto di foto ha generato il boom di visualizzazioni: «Con oggi sono 46 anni che siamo sposati. Ricordo ancora quel giorno con emozione ed amore. Ricordo quella ragazza che lasciò i suoi genitori in America perché innamorata di me, ed io di lei. E venne a studiare in Italia. Era triste per lei stare lontano dalla famiglia, ma i nostri sentimenti vinsero su tutto e tutti. E si sposò. Ragazzina. Aveva 22 anni. Bellissima. Oggi qualche anno in più… ancora bellissima. E felici con tre figli e sei nipoti. Il resto, anche la politica, che per me è stata quasi tutto, viene dopo, molto dopo. Vivo l’ultimo miglio di quello che la Provvidenza mi concederà, con serenità, con le persone che amo accanto». .

E oggi il sindaco ringrazia: «Vogliamo ringraziare le 200mila persone che hanno visualizzato il nostro post per i 46 anni di matrimonio. Tanti davvero. Vi siamo grati per l’affetto e vi auguriamo ogni bene»