Celebrazione Madonna delle Grazie. Accrocca: covid, vaccino è atto di rispetto I tradizionali fuochi d'artificio si terranno regolarmente domani

“La partecipazione come cristiani alla comunità, il sacrificio che rappresenta l'impegno per gli altri. E il rispetto che si esprime anche nell'atto della vaccinazione anticovid che è protezione per l'intera comunità”.

L'Arcivescovo di Benevento, Felice Accrocca, torna a raccomandare prudenza nel giorno in cui il Sannio celebra la sua Patrona. Nella ricorrenza della Madonna delle Grazie solenne celebrazione presso la Basilica di via San Lorenzo, presieduta dall'Arcivescovo di Benevento Felice Accrocca e con la cerimonia dell'accensione del cero per l'affidamento della comunità a Maria delle Grazie. Il sindaco Clemente Mastella, con il comandante della Polizia Municipale, Fioravante Bosco ha ripetuto il rito.

Celebrazioni solo religiose, per il covid che ha imposto lo stop ai festeggiamenti civili per il secondo anno consecutivo.

Tanti i fedeli presenti ma nel rispetto delle prescrizioni con presenze contingentate e un maci schermo sul sagrato della Basilica per permettere a tutti di seguire la celebrazione.

"Essere cristiani nella nostra comunità - questo il monito rilanciato da Accrocca - che ha ribadito la necessità di vivere in collaborazione con gli altri”.

La pandemia ha acuito le difficoltà e Accrocca rilancia: “I problemi ci sono ancora, un'onda lunga. E dunque è necessario crescere in umanità e di raddoppiare la prudenza. Invito a sottoporsi al vaccino che è un atto di rispetto anche nei confronti della comunità, per un senso di responsabilità. In autunno non potremo sopportare un'altra chiusura. Se abbiamo più strumenti dal punto di vista medico, dal punto di vista economico, invece non ci sono possibilità. E questo territorio morirà. Non possiamo permetterlo e il senso d responsabilità da questo punto di vista significa amore al territorio. La solidarietà non è mai fuori moda ma sarà ancor più attuale nei prossimi mesi”.

Ha chiesto alla Madonna delle Grazie la protezione per un'eventuale altra ondata della pandemia il sindaco Mastella: “La comunità è fortemente legata alla sua Patrona, con l'accensione del cero ci affidiamo a lei – ha detto – ma a guardare l'andamento della pandemia sono preoccupato. Sta aumentando in Europa e se non stiamo attenti in autunno potrà riprendere quota il contagio. La variante Delta si è manifestata anche in Campania, con casi anche da noi. Dobbiamo stare attenti e continuare a rispettare le prescrizioni”. E poi il sindaco ha reiterato l'appello a vaccinarsi: “Solo così possiamo sperare che vada meglio e voglio rivolgermi sopratutto ai 60enni, vaccinatevi. E' essenziale”.

Niente festa civile, come detto, ma si terranno regolarmente i tradizionali fuochi d'artificio come confermato dall'Assessore al Commercio Alfredo Martignetti.

“Pur tra molte difficoltà organizzative, - spiega - siamo riusciti a porre in essere tutti i passaggi e gli adempimenti necessari a garantire la regolare tenuta del consueto spettacolo pirotecnico. Di tanto ringrazio apertamente i funzionari del Comune per il costante impegno profuso, diretto a garantire lo svolgimento dello spettacolo. Nei giorni scorsi, con il Sindaco Mastella avevamo valutato la possibilità di fare i fuochi pirotecnici proprio per dare un segnale positivo alla cittadinanza, senza compromettere la sicurezza che sarebbe venuta meno se avessimo proceduto all'organizzazione ordinaria della festa patronale con bancarelle di vario tipo e le giostre. L'invito rivolto a tutti è quello di godersi lo spettacolo, previsto come da tradizione per domani (3 luglio), osservando sempre comportamenti improntati alla prudenza e al buon senso”.