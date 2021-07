L'università del Sannio inaugura Off, l'officina delle idee Mercoledì la presentazione nel Complesso San vittorino

Mercoledì 7 luglio prossimo, alle 10.30, l’Università del Sannio inaugura OFF, Officina delle Idee, uno spazio di creatività e contaminazione a disposizione degli studenti, nel Complesso San Vittorino. “Un ambiente disordinato - per dirla con le parole di Kathleen Vohs, psicologa ed economista comportamentale - che liberi dalla tradizione per produrre intuizioni fresche”. La conferenza stampa proseguirà a Palazzo Bosco Lucarelli dove si sono appena conclusi i lavori di ristrutturazione e ammodernamento. Interverranno il rettore Gerardo Canfora, il direttore generale Gianluca Basile e i direttori dei Dipartimenti UniSannio, insieme agli studenti.