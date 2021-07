Campi solari, Comune pubblica avviso per beneficiari Iniziativa dell'assessorato alle politiche sociali

E' stato pubblicato dal Settore Servizi al Cittadino del Comune di Benevento l'avviso per l’individuazione delle famiglie beneficiarie di contributi per il pagamento delle rette di frequenza a centri estivi privati (campi solari), servizi socio educativi territoriali e servizi educativi e ricreativi destinati alle attività di minori (successivamente

definiti per brevità centri estivi), di età compresa tra i 3 e i 14 anni, periodo 01.07.2021 – 14.09.2021, in attuazione di quanto previsto dall’art. 63 comma 4 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73.

Il Comune di Benevento si farà carico di rimborsare, per ogni minore, le quote di iscrizione e la retta, per la frequenza massima di 6 settimane: direttamente al beneficiario (individuato mediante il predetto Avviso pubblico), che dimostrerà l’avvenuto pagamento già sostenuto al 15 luglio 2021 ad un centro estivo anche

se non presente nell’elenco dei soggetti convenzionati. Successivamente al 15 luglio 2021, sarà rimborsato solo ed esclusivamente l’ente convenzionato scelto dal beneficiario tra quelli inseriti nell’elenco dei soggetti

convenzionati.

A tal proposito è stato pubblicato altro avviso pubblico con scadenza 10 luglio 2021 al fine di acquisire l’elenco dei soggetti che svolgano attività di centri estivi (campi solari) rivolti ai bambini di età 3/14 anni, disponibili a convenzionarsi con il Comune, a far data dal 15/07/2021. Possono presentare istanza di adesione i Soggetti del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017 e s. m. e in.) (Associazioni senza scopo di lucro – Cooperative Sociali), le Società sportive già affiliate a Federazioni sportive o Enti di promozione sportiva che abbiano la sede o operino sul territorio comunale. Con tale ulteriore misura si conferma la particolare attenzione che l’assessorato alle Politiche Sociali dell’Amministrazione Mastella nutre nei confronti dell’infanzia e dell’adolescenza ed a tal fine si rammenta che è prossimo alla scadenza l’Avviso Dreams (05.07.2021) rivolto alle Società/Associazioni sportive e/o culturali gestori di impianti sportivi di strutture comunali e non, con sede operativa sul territorio dell’Ambito B1-Comune Capofila Benevento, di adesione all’Avviso pubblico che promuove percorsi di “inclusione sociale attiva” attraverso la facilitazione all’accesso delle pratiche sportive (scuola calcio, rugby, basket, tennis, palestre, ecc.) e culturali (scuola di teatro, danza, ecc.) di ragazzi di ambosessi, anche con disabilità, di età compresa tra i 6 e i 18 anni, non compiuti, appartenenti a nuclei in condizione di disagio socio-economico per la stagione 2021/2022. A seguire sarà pubblicato l’Avviso pubblico destinato alle famiglie. Per informazioni è possibile rivolgersi presso la Direzione del Settore Servizi al Cittadino in Viale dell’Università 10.