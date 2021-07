Pozzi inquinati: ecco impianto a carboni attivi per eliminare tetracloroetilene L'impianto abbatterà il livello di tetracloroetilene di circa il 90 per cento

GESESA comunica ai cittadini di Benevento che già dalla prossima settimana darà avvio all’iter finalizzato alla realizzazione dell’impianto di filtraggio a carboni attivi a servizio del campo pozzi di Pezzapiana che dovrà assolvere alla funzione di abbattere il livello di tetracloroetilene di circa il 90%. GESESA, grazie alla determinante sinergia istituzionale con il Sindaco del Comune di Benevento, presso i cui uffici si sono svolti gli incontri con i dirigenti regionali, ha infatti ricevuto comunicazione positiva da parte della Regione Campania in merito alla richiesta di finanziamento dell'importo complessivo pari a circa 875.000,00 euro. GESESA, come preannunciato, sarà impegnata sin da lunedì con l’avvio della fase progettuale, anche anticipando le somme necessarie, in modo da giungere alla definitiva realizzazione e messa messa in funzione dell’impianto entro la prossima estate.