Cure termali per gli anziani di Benevento con trasporto gratuito a Telese Organizzate dal settore politiche sociali del Comune di Benevento

Cure termali per gli anziani di Benevento, con trasporto gratuito. Ad annunciarlo il sindaco Clemente Mastella e l’Assessore alle Politiche Sociali Luigi Ambrosone.

L'intervento è in collaborazione con l’Impresa A. Minieri S.p.A. titolare degli stabilimenti termali di Telese Terme (BN), e prevede un soggiorno per cure termali con trasporto gratuito.

Possono usufruire di questo servizio gli anziani residenti nel comune di Benevento, che abbiano compiuto il 65° anno di età, che siano autosufficienti ed in condizioni di viaggiare autonomamente.

I cittadini interessati possono effettuare, in regime convenzionato, fanghi, bagni caldi e freddi, idromassaggi, cure inalatorie, ventilazioni polmonari e insufflazioni endotimpaniche, inoltre massaggi ed altre terapie complementari non convenzionate.

La convenzione con il S.S.N. dà diritto, su prescrizione del medico di famiglia e con il solo pagamento del ticket sanitario, ad un ciclo di cure termali all’anno. Per le cosiddette “categorie protette”: invalidi di guerra, di servizio, del lavoro e civili (invalidità superiore ai due terzi), la legge prevede la possibilità del doppio ciclo di cura annuale.

Il periodo di cura sarà articolato su 12 giorni consecutivi escluse le domeniche.

I servizi offerti prevedono:

- supporto informativo per l’avviamento alle cure e accettazione amministrativa in loco;

- trasporto gratuito in pullman A/R presso le Terme di Telese;

- visita medica gratuita propedeutica all’effettuazione delle cure;

- controllo medico ed infermieristico gratuito a richiesta durante il ciclo di cura;

- cura idropinica gratuita; - integrazione idromassaggio gratuita per chi effettua un ciclo di fanghi+bagni;