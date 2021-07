Mastella, appello contro i vandali Il sindaco: basta sfregi, l'Auditorium della Spina Verde a breve sarà affidato

Rilancia l'appello ad attenersi strettamente alla regole perché la pandemia non è scomparsa e la variante delta risulta essere sempre più preoccupante.

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella torna, nella sua consueta telefonata domenicale ai cittadini a raccomandare prudenza. “La pandemia non scomparirà all'improvviso, dobbiamo continuare a stare attenti”.

Il primo cittadino guarda ai prossimi mesi: “Se non utilizziamo tutte le precauzioni in autunno potrebbe tornare a scatenarsi il pandemonio. Continuiamo ad usare la mascherina, è un sacrificio necessario”.

E poi rilancia l'appello a vaccinarsi, soprattutto per i 60enni. “Anche durante la celebrazione della Madonna delle Grazie, con l'Arcivescovo Accrocca abbiamo voluto condividere questa raccomandazione. E' indispensabile per raggiungere l'immunità di gregge”.

E poi guarda alle ultime azioni messe in campo dall'amministrazione: “finalmente via la gru da via Galanti, come avevamo già fatto per quella di piazza Duomo”.

Un risultato importante per il decoro della città. E ancora: “Abbiamo aperto il bando di gara per l'affidamento del restaurato Auditorium del rione Libertà che era stato vandalizzato”.

La struttura della Spina Verde potrà finalmente 'vivere' come merita e il sindaco torna a rivolgersi ai cittadini. “Abbiamo dovuto fare i conti con atti di vandalismo che sono costati molti soldi alla comunità. Una situazione che si è purtroppo verificata analogamente anche per il Ponte Pagliuca vandalizzato da numerose scritte. Sono opere della comunità, sono patrimonio dei cittadini e come tali vanno tutelate e dobbiamo impegnarci a conservarle con cura”.