Presto il Sannio sarà Covid free. Attualmente 'solo' 250 positivi Volpe (Asl): "Vaccinato il 75 per cento della popolazione. C'è da lavorare ancora per i giovani"

Attualmente in provincia di Benevento, dopo un ricalcolo che ha interessato i dati disponibili sulle varie piattaforme, nel Sannio si stima ci siano 'solo' 250 persone ancora contagiate dal covid e in attesa del tampone negativo. Di queste nessuna è ricoverata presso l'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Presto la provincia di Benevento sarà dunque covid free dopo mesi di lotta dura contro il coronavirus. Nessuno dei protagonisti della guerra contro il covid si sente ancora di affermare che si tratta di una battaglia vinta. Bisogna stare attenti sempre e comunque, anche a guardare i dati della diffusione della variante Delta che fa sempre paura, ma attualmente il Sannio resta una delle province più virtuose in termini di vaccinazioni effettuate. A fare il punto sulla situazione è il direttore generale dell'Asl, Gennaro Volpe durante la visita del presidente della Regione, Vincenzo De Luca e del presidente Nazionale di Confindustria, Carlo Bonomi presso l'Hub vaccinale per le attività produttive. Un esempio unico in Italia centro meridionale di sinergia tra gli Enti. Voluto da confindustria Benevento, presieduta da Oreste Vigorito, dal consorzio Asi, presieduto da Luigi Barone e dall'Asl di Benevento, il centro vaccinale non si è fermato nemmeno oggi con le inoculazioni. “Con oggi possiamo annunciare che le aziende della provincia di Benevento sono covid free e qui, nel Sannio, davvero è stato fatto un lavoro sinergico che ci ha portato verso un successo in termini di vaccinazioni per le attività produttive grazie a Confindustria, all'Asi, alla Regione e a tutte le persone che si sono prodigate per l'ottimo funzionamento di questo hub” ha dichiarato soddisfatto il numero uno dell'Asl sannita.

Il dottore Volpe ha poi analizzato la situazione sanitaria in tutta la provincia: “Non ci risultano attualmente casi di positività alal variante Delta nel beneventano. Per quanto riguarda le vaccinazioni siamo arrivati ormai al 75 per cento della popolazione vaccinale. C'è ancora da lavorare dai 12 anni ai 39 anni. Ci sono ancora molte persone che non hanno aderito alla campagna vaccinale e per questo rinnovo l'invito a vaccinarsi. Per questo motivo proseguono gli open day dove le persone si possono vaccinare senza obbligo di prenotazione”.