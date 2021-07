Vaccinazioni di massa, In Campania scatta il piano per gli studenti A Benevento l'annuncio di De Luca che non esclude di posticipare l'apertura delle scuole al 20

“Stiamo approntando un piano di vaccinazioni di massa per gli studenti in vista della riapertura delle scuole a settembre. Tutti i giovani dovranno essere vaccinati”. Lo ha annunciato ieri mattina a Benevento il presidente della Regione Vincenzo De Luca che ha partecipato all'incontro presso l'hub vaccinale per le attività produttive di Benevento. “A Benevento città e in provincia abbiamo avuto la campagna di vaccinazione importante ed efficace grazie ai direttori Asl e dell'ospedale San Pio” ha poi rimarcato De Luca spiegando che presto il Sannio potrebbe diventare la prima provincia covid free della Campania.

“Al di là di quello che il commissario dice, inevitabilmente – ha poi rimarcato il governatore De Luca – ci sarà un calo di forniture di dosi. Avremo meno vaccini e la gran parte di quelli disponibili sarà per le seconde dosi”.

“A settembre si ritorna a scuola in presenza e per questo invito gli studenti a vaccinarsi in modo da poter poi fare anche il richiamo entro l'ultima settimana di agosto, anche fino al 20 settembre senza problemi – ha annunciato il presidente della Regione - allunghiamo periodo di ferie perchè dobbiamo vaccinare tutti gli studenti”.

Studenti che rientrano nella categoria dei giovani “che in estate partecipano attivamente alla movida e alle feste e possono rappresentare un veicolo di contagio maggiore. Deve essere un'estate tranquilla ma – ha ancora rimarcato De Luca – senza perdere l'obiettivo di una ripresa oculata visto che la Campania è la regione a più alta densità abitativa. Dobbiamo stare attenti e utilizzare sempre la mascherina. Un piccolo sacrificio per una maggiore protezione, proprio come quando si indossa il casco per andare in moto”.

Proprio sulle mascherine il presidente De Luca ha anche spiegato: “l'obbligo forse anche dopo il 28 luglio. Ovviamente quando non ci sono situazioni di assembramento la mascherina si può togliere. Si deve indossare invece sempre quando si frequentano piazze e strade affollate o interessate dalla movida. Il nostro motto è e resterà: aprire tutto sì, ma aprire per sempre”.