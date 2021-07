San Pio: arrivano altre due eccellenze della chirurgia Due esperti chirurghi ortopedici potenziano l'unità guidata da Pica

Buone notizie arrivano dal San Pio, dopo la chiusura dei Reparti Covid: due esperti chirurghi ortopedici prenderanno servizio tra luglio e agosto nell’equipe di Ortopedia e Traumatologia guidata dal Dottor Giuseppe Pica, dopo lo sblocco del turn over voluto dal Direttore Generale Ferrante. Dal primo luglio, infatti, il reparto avrà a disposizione il dottor Michele Bisaccia, Irpino di nascita classe 1980, laureatosi e specializzatosi presso l’Università di Perugia, perfezionatosi in vari centri italiani e stranieri come l’”Hospital Universitario Virgen de la Salud” di Toledo, esperto chirurgo protesico di anca e ginocchio sia nei primi impianti che nella chirurgia di revisione protesica; è inoltre cultore della materia di chirurgia e traumatologia della mano. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche, professore presso l’”Universidad de Alcalá” (Madrid), tutor dei medici in formazione specialistica presso la Scuola di Specializzazione In Ortopedia e Traumatologia di Perugia e Madrid. È inoltre specialista in Medicina Estetica, Rigenerativa e Anti-aging.

Invece dal primo agosto arriverà anche il dottor Alfonso Meluccio,classe 1979, laureatosi e specializzato all’Università degli Studi di Napoli Federico II; Il dr. Meluccio durante la specializzazione ha frequentato l’Unità Operativa Complessa di Chirurgia della Mano dell’Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena, diretta dal Dr. Antonio Landi, dedicandosi alla gestione e trattamento delle emergenze-urgenze. Tale esperienza maturata negli anni ha permesso al suddetto di gestire l’ambulatorio di chirurgia della mano, occupandosi dell’attività chirurgica elettiva e delle urgenze afferenti al Pronto Soccorso presso l’Unità Operativa Complessa di Ortopedia e Traumatologia di ASST Lariana, Ospedale Sant’Anna di Como (struttura pubblica). Inoltre, è stato docente presso corsi formativi di medicina generale e professioni sanitarie.

Queste assunzioni fanno parte del piano di potenziamento di una delle Unità Operative che è il cardine dell’Ospedale “San Pio”, l’UOC di Ortopedia e Traumatologia. Potenziamento che ha avuto inizio l’estate scorsa con l’arrivo di altri due ortopedici di alto livello professionale, il dr. Luigi Meccariello e il dr. Andrea Schiavone. L’arrivo di queste due ulteriori figure professionali non solo ha come obiettivo il raggiungimento dei LEA, ma anche il rilancio della Chirurgia della Mano, una specificità che manca nell’entroterra campano. A tal proposito, a firma del dg Dr. Mario Ferrante è stato indetto un concorso interno per l’assegnazione della UOSD di Chirurgia della Mano e Microchirurgia afferente al Dipartimento di Emergenza Urgenza.