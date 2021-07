Agricoltura. "Oltre che su singole aziende è il momento di investire su filiere" Il consigliere regionale Mortaruolo (Pd): oggi come non mai per vivere serve fare sistema

“Nel Sannio sinergia istituzionale e sanitaria eccellente che sta restituendo frutti importanti in termini sanitari e numerici per le vaccinazioni. L'Asl sta facendo un lavoro eccezionale”. Così il consigliere regionale del partito democratico, Erasmo Mortaruolo commenta i numeri della campagna vaccinale contro il covid nel Sannio.

L'esponente sannita in Regione rimarca l'efficacia del “modello Benevento che funziona anche grazie all'hub vaccinale per le attività produttive”.

Pioggia di fondi per il Sud e per le aree interne. “Spendere i fondi in maniera mirata. Abbiamo sicuramente l'opportunità di mettere questa provincia su binari molto più veloce e diventare un territorio attrattivo e foriero di creazione di opportunità di lavoro per i più giovani”.

Sviluppo delle aree interne al centro dell'agenda regionale. “Bisogna muoversi su più fronti. Ho sollecitato una serie di istituzioni legate ai nostri comparti primari come quello agricolo. Serve un'accelerazione su tutte quelle che saranno le prossime politiche comunitarie per il comparto agricolo – ha rimarcato il consigliere regionale sannita -. Una visione di distretto sinergica che riguarda in maniera esclusiva le filiere con i privati che investono in questa provincia. Gli investimenti siano utili a una filiera, ad un comparto oltre che sulla singola azienda. Metterci in testa che per vivere nel 2021 si deve fare sistema come non si è mai fatto prima. Ora bisogna cambiare rotta perchè è il momento giusto”.