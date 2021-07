Covid. "Ora i pazienti più a rischio sono i giovani: stiamo attenti" Il monito del Dg dell'azienda ospedaliera San Pio, Ferrante: "Vaccini e attenzione ai comportamenti"

Da oggi dobbiamo stare davvero attenti al Covid e in particolar modo alle varianti che tanto preoccupano anche altre nazioni, come l'Inghilterra, dove nonostante la massiccia campagna vaccinale stanno registrando miglia e miglia di nuovi casi”. E' il monito del direttore generale dell'Azienda ospedaliera San Pio di Benevento, Mario Nicola Vittorio Ferrante. Ospedale sannita che da mesi lotta contro il coronavirus e che, dopo nove giorni covid free, è tornato ad ospitare due pazienti affetti dal virus, di cui uno ricoverato in terapia sub intensiva del padiglione Santa Teresa.

Il dottore ferrante fa il punto sulla situazione in occasione dell'inaugurazione della Stanza del Silenzio all'interno del padiglione ospedaliero 'Rummo'.

“I casi Delta fanno la differenza. E' importante che noi in questo momento prestiamo la massima attenzione e continuiamo con la campagna vaccinale altrimenti a settembre oppure ad ottobre ci ritroveremo nuovamente in emergenza che invece deve essere assolutamente scongiurata e prevenuta”.

Prevenzione che si può avere esclusivamente con il rispetto delle regole imposte contro il contagio: “Mascherina, distanziamento e tutte quelle cose che impediscono o fanno abbassare le probabilità di contagio” ha rimarcato il dg del San Pio. “Ho paura che la situazione possa precipitare. Sicuramente chi è vaccinato corre meno rischi. Le complicanze si riducono del 90 per cento. Dobbiamo essere attenti alla sorveglianza. Ora i pazienti più a rischio sono i giovani che pensano che l'emergenza sia passata. In questi mesi – ha concluso il dottore ferrante – ho purtroppo visto tanti giovani in questo ospedale e per questo dico loro di stare attenti”.