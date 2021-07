Tariffa puntuale: occhio alle multe a rione Ferrovia Parte la seconda fase di sperimentazone

Occho alle multe al rione Ferrovia: dove si parte con la seconda fase della tariffa puntuale: «L'Asia ricorda agli utenti del rione Ferrovia che dal prossimo 21 luglio sarà avviata la seconda fase di sperimentazione della Tarip, la tariffa puntuale sui rifiuti, e che per la buona riuscita del test è fondamentale che vengano ritirati gli speciali sacchetti dotati di Rfid presso l'ufficio situato in via Cosimo Nuzzolo, 27.

L'Azienda precisa, altresì, che il mancato conferimento delle speciali buste comporterà per i contravventori una sanzione pecuniaria oscillante tra i 25 ed i 500 euro, così come previsto dall'ordinanza sindacale n.56 del 21 giugno scorso.

Si rinnova pertanto l'invito a prenotare per ritirare i sacchetti telefonando al numero 3452468419 oppure compilando il form pubblicato sulla home page del sito web www.asiabenevento.it dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 15 alle 18, dal lunedì al venerdì».