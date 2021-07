Covid. Al San Pio nuova dimissione, un solo paziente ricoverato Il bollettino dell'azienda ospedaliera di Benevento

Cala di nuovo il dato dei ricoveri nei reparti covid del San Pio di Benevento dove fortunatamente resta un solo paziente ricoverato. E' stato dimesso oggi uno dei due pazienti ancora in degenza. Si tratta anche in questo caso di un sannita che è stato dichiarato guarito ed è potuto tornare a casa. Mentre, come detto, si registra un solo paziente in degenza nel reparto di malattie infettive. E' quanto emerge dal consueto bollettino comunicato dall'azienda ospedaliera del capoluogo sannita per oggi, giovedì 8 luglio.