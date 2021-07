Nuovo centro di Radioterapia in Campania ad opera del Gruppo De Vizia Sanità Martedì 13 alle ore 10.30 al via l’Amacenter, con sede al Viale Mellusi di Benevento

Si terrà martedì 13 luglio, alle ore 10.30, l’inaugurazione del primo centro di Radioterapia del Gruppo De Vizia Sanità: l’Amacenter, con sede al Viale Mellusi di Benevento, civico 95.

Dopo la Benedizione della struttura, di sua Eccellenza Monsignor Felice Accrocca, Arcivescovo di Benevento, il sindaco del capoluogo sannita, Clemente Mastella, provvederà ai saluti istituzionali.

A seguire gli interventi della dottoressa Annamaria Castrichino, medico chirurgo specialista in Radiologia Oncologica e direttrice del Centro sulle “Nuove frontiere della Radioterapia”; del dottor Antonio De Vizia, presidente del Gruppo De Vizia Sanità, coordinati da Marcella De Vizia, direttore generale Amacenter.

Le conclusioni saranno affidate a Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania.

“Il nuovo centro di Radioterapia in Campania nasce a Benevento: AMAcenter, un nuovo tassello di qualità ed innovazione nella tradizione del Gruppo De Vizia Sanità. Sarà il primo centro nella nostra Regione ad utilizzare il Softwear HyperArc della Varian per il trattamento delle metastasi cerebrali multiple – ha affermato la dottoressa Castrichino -. L’apparecchio Truebeam Varian, infatti, oltre ad essere una moderna apparecchiatura per il trattamento dei pazienti oncologici, permettendo l’utilizzo di tecniche avanzate VMAT (tecnica volumetrica), SBRT (trattamento stereotassico encefalo e body), si avvale del nuovo softwear HA (HyperArc) per la cura della lesioni cerebrali multiple a sede encefalica. Inoltre, sono state implementate apparecchiature sofisticate per il posizionamento e la verifica del trattamento del paziente mediante l’utilizzo del VisionRT, IGRT e BH (tecnica di trattamento a respiro forzato). Tutto ciò permetterà il raggiungimento di uno standard di qualità e precisione che potrà garantire ai pazienti oncologici che ne necessitano una adeguata terapia; nulla da invidiare alle Regioni del Nord”.

“Un altro passo – ha sottolineato il dottore Antonio De Vizia, presidente del Gruppo – verso l’implementazione dei servizi sanitari offerti. Vogliamo essere punto di riferimento per la diagnosi e per la cura. Questo è solo un altro degli obiettivi che ci siamo prefissi per rendere il Sannio autonomo e bloccare l’emigrazione verso il Nord per le cure sanitarie e di qualità”.

“E’ il paziente il perno del nostro interesse – ha affermato la dottoressa Marcella De Vizia, direttore generale di Amacenter. In un momento della vita tanto delicato abbiamo creato una squadra capace di accompagnarlo nella cura del corpo, per rassicurarlo da ogni timore, offrendo il meglio della tecnologia e della professionalità. Lo stesso ambiente realizzato è stato ideato avendo come obiettivo il suo benessere. Ne siamo orgogliosi”.