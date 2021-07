Ecco il primo Forum dei giovani di Benevento, Luca Cavalli eletto presidente FOTO - "Nostro obiettivo ricognizione vera delle problematiche giovanili del nostro territorio"

“Il nostro primo obiettivo è fare una ricognizione vera delle problematiche giovanili del nostro territorio. Seguirà un periodo di studio e poi affronteremo via via i vari problemi cercando una soluzione. Noi venti appartenenti al Forum cercheremo di avvicinarci alle istituzioni e che diventi un contenitore vuoto”. Luca Cavalli ha le idee chiare del ruolo che oggi la città di Benevento, i giovani della città capoluogo gli hanno affidato. Cavalli è stato infatti eletto primo presidente del Forum Giovani di Benevento, nato da poco e che con il passaggio formale di oggi si avvia verso un obiettivo che dovrà avere al centro la sensibilizzazione dei giovani alle istituzioni tutte e anche alla Politica. Cavalli è stato proclamato all'unanimità dopo l'intento di tutti i componenti del Forum(18 su 20) di non procedere alle elezioni e consecutivo scrutinio ma direttamente alla proclamazione effettuata dall'assessore alle Attività Giovanili, Carmen Coppola e del dirigente del settore, Gennaro Santamaria.

Dopo le 800 adesioni al Forum dei Giovani della città di Benevento, gli eletti in tutto sono 20, di cui una sola donna ed oggi il via libera al presidente che nominerà poi la giunta.

Altro obiettivo del Forum “è far riavvicinare alla Politica i giovani e viceversa. La politica deve creare un'agenda con al centro la sensibilizzazione dei giovani alla Politica”.

Ed ancora al centro degli obiettivi anche affrontare il problema dei comportamenti deviati dei giovani che poi vanno a caratterizzare quel fenomeno comunemente chiamato “movida violenta”.

“La devianza giovanile va evitata – ha rimarcato il presidente neo eletto del Forum. Se i giovani si sentissero parte reale di una comunità probabilmente la devianza minorile e giovanile non esisterebbe. Il Forum deve mettere in campo dei progetti di profilo culturale per prevenire questi comportamenti”.

“Decisivo per assicurare qualità ed efficacia alle politiche giovanili del Comune - ha commentato l'assessore Coppola -, oltre che un motivo di vanto per l’Amministrazione in carica guidata dal sindaco Clemente Mastella. Questi giovani sapranno assicurare un prezioso apporto di idee e prospettive in modo da avvicinare ulteriormente l’ente agli standard suggeriti dall’Unione Europea per promuovere il coinvolgimento dei cittadini, e in particolare di quelli più giovani”.

Soddisfatto il sindaco Clemente Mastella che ha salutato i giovani del Forum riuniti all'interno della sala Consiliare di Palazzo Mosti.