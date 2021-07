Basile: «Dinner in the Sky? Polemiche inutili in un momento difficile» «Iniziativa che arriva dopo un anno terribile: che senso ha far polemica?»

Pasquale Basile, chef e candidato di Civica commenta le polemiche per la "cena ad alta quota", la "Dinner in the Sky" degli ultimi giorni: «Molto spesso si sentono polemiche sulla mancanza di intraprendenza dell'imprenditoria cittadina invece iniziative come "Dinner in the Sky" dimostrano che esistono giovani energie che provano a dare nuova linfa all'economia locale. Non riesco a comprendere la polemica sull'iniziativa e non condivido certamente le modalità con cui sono state sollevate le critiche nei confronti di giovani imprenditori locali, che nei mesi scorsi hanno sofferto tanto ed ora hanno creato sinergie finalizzate alla costruzione di un evento, che può piacere e non ma di certo già riesce a far parlare di se.

Questi giovani e validi imprenditori ho avuto il piacere di conoscerli quest'autunno nelle lotte che abbiamo portato avanti come settore della ristorazione e accoglienza e vederli oggi insieme a fare rete per costruire un evento per la città mi rende molto orgoglioso. Come tutte le iniziative che si fanno, possono essere sempre migliorabili, magari nei prossimi anni si può pensare di valorizzare, far conoscere e vivere con questa iniziativa anche altri luoghi della città come i quartieri popolari. Potrebbe essere un'idea. Intanto faccio un grande in bocca al lupo ai tanti colleghi e amici che ci stanno lavorando invitandoli ad andare avanti con serenità. Anche le critiche fatte con intelligenza possono essere utili a crescere».