Franzese: «Eccellenze gastronomiche in città: vanno premiate e tutelate» I Moderati: «Accademia della Cucina ci premia, ma qui facciamo polemiche»

“Il consigliere Mimmo Franzese - unitamente ad Antonio Puzio e Angela Russo - si complimenta con gli imprenditori Antonio Caruso e Irene Perrotta, gestori dei Pub Art e Pancaffé Caruso, premiati dall'Accademia della Cucina (premio Mario Villani) per la produzione di una fra le migliori freselle del Sannio. Il riconoscimento è frutto di una tradizione tramandata dal nonno, papà Gino Caruso ai nipoti.

Sempre alla ricerca di innovazione e fortemente dediti alle loro attività, dimostrano quotidianamente le loro competenze nel settore.

Franzese si dichiara, quindi, fiero del loro lavoro per l’evento “Dinner In The Sky”, organizzato ad oggi in tutte le capitali europee e pertanto da considerarsi motivo di vanto per la nostra città.

Ritiene, inoltre, che questo genere di investimento di un singolo porti benefici a tanti, a partire dalle strutture ricettive ai ristoratori locali, fino agli incassi derivati dai parcheggi pubblici e privati e tutta la filiera…

Come per ogni evento, non sono mancate le polemiche poco costruttive. Lo scrivente suppone che siano legate semplicemente al fatto che non tutti hanno una visione innovativa, altrimenti si diventerebbe tutti imprenditori di successo.Colgo l'occasione per ringraziarli anche per il loro impegno nel sociale.

Franzese conclude con i migliori auguri a tutti gli imprenditori sanniti che osano e che investono coraggiosamente nella nostra città, affinché abbiano il successo che meritano e siano premiati e non ostacolati.”