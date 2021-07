Al Rotary di Benevento visita del Governatore Costantino Astarita Tra i primi appuntamenti realizzati quest'anno

Tra i primi appuntamenti del Rotary Club di Benevento, quest’anno presieduto da Vincenza Casarella, è stata la visita del Governatore del Distretto 2101, Costantino Astarita, cardiologo.

"Come sempre - viene evidenziato in una nota - l’incontro tra i soci e il Governatore rappresenta un momento di grande emozione e di bellezza creativa che guarda al futuro con speranza e rinascita. Dopo i saluti introduttivi della presidente Vincenza Casarella la parola è passata a Costantino Astarita il quale, nel ricordare il motto scelto dal Presidente Rotary International Shehkar Mehta “Servire per cambiare vite”, ha sottolineato il legame indissolubile che esiste tra i soci e i valori fondanti del consesso associativo internazionale, che sono quelli del servire al di sopra di ogni interesse personale, dell’amicizia e della solidarietà. Costantino Astarita ha evidenziato la forza del Rotary nel saper resistere e rendersi utile alla società, anche in momenti convulsi e complicati come quello appena trascorso. Una pandemia terribile, purtroppo ancora non del tutto superata, ma che non ha spezzato i legami di amicizia tra i soci. Anzi – ha rimarcato il Governatore – ha rafforzato le vie d'azione che esprimono un impegno a superare le grandi sfide, sia a livello globale che locale. Il Governatore Astarita, nel suo intervento ha voluto spronare i Presidenti quali depositari di un nuovo percorso da tracciare, un’occasione unica per aprire una meravigliosa avventura: quella di far nascere il nuovo distretto 2101 Campania. Infine, Costantino Astarita ha anche indicato gli appuntamenti distrettuali che ci saranno. Tra questi il seminario che si terrà a Benevento il prossimo 9 ottobre, sul tema 'Immagine pubblica e comunicazione'".