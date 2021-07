Protezione civile, venti comuni coinvolti nelle esercitazioni Petito: "Giornata che rientra tra le attività di previsione e prevenzione"

Domenica mattina dedicata alle esercitazioni di Protezione civile nel Sannio per verificare i collegamenti radio sul territorio. Iniziativa che ha visto in campo l’associazione volontari Protezione Civile Benevento, la Pubblica Assistenza di Castelpoto, l’associazione volontari Protezione Civile di Tocco Caudio e la pubblica assistenza di San Leucio del Sannio.

“Si tratta di una parte dei volontari”, ha spiegato il presidente dell'associazione Protezione civile di Benevento, Aniello Petito, illustrando le attività messe in campo domenica mattina nel capoluogo sannita: “E' una giornata che rientra tra le attività di previsione e prevenzione svolte dalla Protezione civile sull'intero territorio – ha evidenziato Petito – per testare effettivamente la strumentazione in nostro possesso, gli equipaggi ed i volontari. In particolare questa mattina (ieri per chi legge ndr) verifichiamo le frequenze radio a noi assegnate ed i collegamenti con le strutture di Protezione civile sia istituzionali che di volontariato”.

Come detto, le esercitazione hanno coinvolto “una parte del volontariato che si occupa di trasmissioni radio e si è impegnata in questi ultimi anni a specializzarsi in queste attività. Per cui – evidenzia il presidente dell'associazione - si tratta di un momento importante di prova per questi collegamenti”.

Petito traccia, inoltre, una bilancio della giornata di esercitazioni: “E' andata bene, anche oltre le aspettative”, ha precisato ancora il presidente chiarendo come questo tipo di prove consentano anche di "individuare eventuali zone in cui si riscontrano difficoltà nei collegamenti ma – precisa l'esponente della Protezione civile provinciale - era possibile e anche per questo proprio per migliorare cercheremo di farle entrare nella rete radio”.

Si punta, dunque, a perfezionare sempre più le attività svolte al fine di “assicurare il tempestivo intervento in caso di necessità”. Prove che “in questo caso – ha concluso Aniello Petito - hanno coinvolto una parte della provincia di Benevento”.