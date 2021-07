Pochi alunni vaccinati, appello ai genitori no vax Una criticità emersa dall'incontro tra Comune e dirigenti scolastici

Non sono più la carenza di dispositivi (sanitari e tecnologici) i problemi da risolvere per i dirigenti scolastici. Questa volta a preoccupare i presidi ci sono i genitori no vax e gli ancora troppo pochi alunni immunizzati.

Tavolo di confronto, questa mattina, a Palazzo Paolo V, tra il Comune e i dirigenti scolastici in vista della ripartenza del prossimo autunno.

Le scuole continueranno a dover adottare precauzioni restrittive e purtroppo bambini e adolescenti sono tra le fasce più scoperte per quel che riguarda le vaccinazioni.

“Non abbiamo praticamente mai chiuso il tavolo di interlocuzione con i dirigenti scolastici – ha esordito l'assessore all'Istruzione, Rossella Del Prete - per la condivisione di problematiche e il miglioramento dei servizi, in particolare riguardo alla situazione della didattica a distanza. Ma, dai dirigenti scolastici dei sei istituti comprensivi comunali più il Cipia è emerso che le scuole non hanno carenza di dispositivi mentre sono ancora numerose le segnalazioni per i plessi ancora 'chiusi' per carenze infrastrutturali. Le maggiori sollecitazioni, però – puntualizza Del Prete – riguardano – un'azione rivolta ai genitori. Uno dei problemi segnalati dai dirigenti è la difficoltà di relazionarsi con i genitori soprattutto per far cogliere l'importanza dei vaccini anche per gli adolescenti”.

L'assessore Del Prete spiega ancora: “Il sindaco chiedeva uno screening in vista della ripartenza e organizzeremo il tutto secondo le modalità migliori ma per quel che riguarda le immunizzazioni resta difficile convincere i genitori no vax, anche per i vaccini classici oltre che per quello anticovid”.

E dunque lancia la proposta: “Proseguiremo nell'interlocuzione con l'Asl di Benevento con l'idea di promuovere una campagna di sensibilizzazione dedicata soprattutto ai genitori”.

Un appello ai genitori anche a tener fede agli impegni assunti nell'organizzazione dei progetti scolastici. “Le mancate adesioni rischiano di far saltare le iniziative che hanno già preso il via” chiosa l'assessore che rilancia anche i servizi accessori ed in particolare la mensa.