Domani Ponte San Nicola chiuso al traffico veicolare Saranno effettuate attività di ricerca scientifica da parte dell’Università

Domani (13 luglio) il ponte sul torrente San Nicola resterà chiuso al traffico veicolare dalle ore 14:30 alle ore 17 per consentire attività di ricerca scientifica da parte dell’Università degli studi del Sannio nell’ambito dell’evento “Summer School”. A precisarlo in una nota il comune di Benevento chiarendo che "conseguentemente i flussi di traffico provenienti da contrada Capodimonte e diretti in centro saranno deviati su via Ponticelli, quelli diretti nella zona alta verranno deviati sul raccordo autostradale e infine quelli provenienti da via Paolella saranno deviati sulla Rotonda delle Scienze".