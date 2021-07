Benevento. Via libera lavori ripristino della strada a servizio del 'Buonvento' Si tratta della viabilità privata che dalla Tangenziale Ovest conduce al centro commerciale

La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, questa mattina ha approvato il progetto definitivo della bretella di collegamento con la Tangenziale Est denominato “Ripristino funzionale, consolidamento geotecnico e prolungamento della strada privata Serretelle di collegamento del centro commerciale Buonvento alla viabilità esterna”. Il Consorzio San Vito, soggetto attuatore dell’intervento, realizzerà le opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione.

La Giunta comunale ha anche approvato il progetto “La Corte ritrovata – Recupero e riqualificazione della pubblica illuminazione di piazza Piano di Corte e aree limitrofe”, che rientra nell’ambito del P.I.C.S. L’intervento prevede, tra l’altro, la riconfigurazione della pavimentazione della piazza, la realizzazione di una zona carrabile centrale, di due zone pedonali rialzate e di posti auto per parcheggio, oltre che la posa in opera di panchine e cestini per i rifiuti, la sostituzione dei lampioni attualmente esistenti, l’installazione di fari direzionali a led e la posa in opera di nuovi corpi illuminanti.