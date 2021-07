Lavori in via Sturzo. "Non sono fuochi pirotecnici in vista delle elezioni" L'assessore Pasquariello a chi critica amministrazione Mastella: stiamo raccogliendo i nostri frutti

“Questi lavori non sono fuochi pirotecnici in vista delle elezioni, bensì il frutto di una programmazione di questa amministrazione”. Così l'assessore ai Lavori pubblici Mario Pasquariello risponde a coloro che puntano il dito contro l'operato della giunta guidata da Clemente Mastella e bollano l'avvio di una serie di opere in città come propaganda elettorale. Lo ha precisato questa mattina durante l'inaugurazione del cantiere in via don Luigi Sturzo, strada che collega la zona dello stadio Ciro Vigorito alla strada provinciale per San Leucio, Ceppaloni e gli altri centri della valle che si affaccia sul fiume Sabato. Opere per un valore di circa 230mila euro finanziate dalla Regione che prevedono la creazione di nuovi marciapiedi, la reigmentazione delle acque, il rifacimento e la pulizia delle cunette e del manto stradale in alcuni tratti.

“Ci siamo impegnati per trovare i fondi – ha rimarcato l'assessore Pasquariello - e dopo circa tre anni finalmente abbiamo avviato i lavori”. L'idea è quella di terminare i lavori entro massimo tre mesi, in anticipo sulla tabella di marcia prevista dalla realizzazione delle opere di poco più di 170 giorni. Uno sprint che dopo anni potrebbe colmare i tanti anni di attesa per i residenti e automobilisti che vivono o transitano lungo la trafficata via Sturzo.

Presente all'avvio dei lavori anche il sindaco Clemente Mastella che ha rimarcato l'importanza della messa in sicurezza della strada anche per i bambini e i genitori “che in questo tratto potranno finalmente camminare in sicurezza grazie ai marciapiedi che verranno costruiti”.

Presenti all'inaugurazione del cantiere anche il comitato di quartiere di via Sturzo che da anni si battono per la messa in sicurezza dell'arteria.