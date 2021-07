Giro del mondo con una moto 125, Gabriel ha fatto tappa nel Sannio La curiosità. L'argentino ha fatto tappa a Benevento ed ha incrociato l'ospitalità di Mimmo Rosa

Da quasi cinque anni e tre mesi è in sella alla sua moto. Una Yamaha 125 sulla quale sta facendo il giro del mondo. Arriva dall'Argentina e si chiama Gabriel Vissio. Nei giorni scorsi ha fatto tappa anche a Benevento. Arrivato nel Sannio dopo aver percorso le strade di 41 Paesi in sella alla sua moto di piccola cilindrata con la quale ha fatto oltre 113mila chilometri. Non un viaggio sponsorizzato, bensì reso possibile con i pochi spiccioli che riesce a racimolare ogni giorno facendo qualche lavoretto o vendendo i suoi braccialetti. Un'impresa che però si sta realizzando specialmente grazie alla fratellanza che da sempre caratterizza i motociclisti. A Benevento ha incrociato la 'fratellanza' di Domenico (Mimmo) Rosa, gestore del distributore di carburanti alle porte di Benevento, alla località Piano Cappelle, grande appassionato di moto conosciuto con il nick Mimoto.

Mimmo, che da ex parà è stato impegnato in missioni delicate all'estero e da sempre si dedica al volontariato, il cuore ce l'ha davvero grande. Lo ha accolto, rifocillato, regalato il pieno di benzina sia per la moto che per le taniche che Gabriel ha al seguito. Un'intera giornata insieme durante la quale Mimmo ha provveduto ad un controllo generale della moto e a dispensare qualche consiglio sui luoghi da visitare e le attenzioni da prestare. In serata Gabriel è ripartito. Nel suo bagaglio un nuovo amico, benzina, cibo, acqua e la speranza di concludere il giro del mondo... Buona strada Gabriel.