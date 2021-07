Volpe: presto il piano per i vaccini agli studenti Il direttore generale dell'Asl: over 50, nel Sannio immunizzato il 90 per cento

“Per la fascia di popolazione che coinvolge le persone dai 50 anni in su abbiamo il 90 per cento dei cittadini immunizzati, è un risultato davvero eccezionale”.

Il direttore generale dell'Asl di Benevento, Gennaro Volpe, torna a fare il punto sulla campagna di immunizzazione che nel Sannio procede davvero spedita.

“Continueremo a tenere aperte le strutture per chi vuole vaccinarsi – aggiunge ancora il numero uno dell'azienda di via Oderisio – e continuiamo nel nostro lavoro con numeri molto più ridotti rispetto alla fase iniziale proprio perchè abbiamo ormai coinvolto la maggior parte della popolazione. Continuamo a piccoli passi, insomma, nella speranza di riuscire ad arrivare alla fascia d'età che rappresenta la “criticità” in quanto la meno vaccinata. L'ultimo miglio – dettaglia – riguarda i giovanissimi. Speriamo di arrivare a loro presto anche dopo aver stilato un intervento regionale, annunciato anche dal Governatore De Luca, per coinvolgere i genitori e rassicurarli sulla necessità dei vaccini prima che ricominci l'anno scolastico”.

E poi le novità: “Nei primi giorni di agosto concluderemo le seconde dosi nella struttura di via Minghetti alla quale daremo l'addio. Quel centro, infatti, sarà demolito e andremo ad allestire nuove sedi. Secondo gli investimenti annunciati riguardo alla sanità territoriale, infatti, abbiamo già proceduto ad individuare le sedi per le case e gli ospedali di comunità e presto illustreremo il progetto anche ai sindaci. L'altra grande campagna che deve ricominciare da settembre è quella per gli screening oncologici”.