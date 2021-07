Venerdì inaugurazione impianto di pubblica illuminazione di contrada San Vitale Benevento. Costruito grazie ai fondi ristoro di Terna per la realizzazione linea alta tensione

Il sindaco Clemente Mastella e l’assessore ai Lavori Pubblici, Mario Pasquariello, rendono noto che venerdì, 16 luglio, alle 20:15 verrà inaugurato il nuovo impianto di pubblica illuminazione di contrada San Vitale.

L’impianto è stato sottoposto a riqualificazione utilizzando i fondi per il ristoro ambientale concessi da Terna. In particolare l’intervento, costato circa 200.000,00 euro, si è sviluppato per circa 2.147,50 metri ed ha consentito di ottenere un efficientamento energetico, un contenuto costo gestionale e una riduzione delle emissioni luminose inquinanti.

L'impiego di elementi di illuminazione ad altissima efficienza illuminotecnica a tecnologia led (n. 82 pali) ha infatti comportato la riduzione al minimo delle potenze installate, nel pieno rispetto delle normative di illuminamento stradale.

Nell’ambito dei lavori effettuati sono stati rimossi i precedenti sostegni con tecnologia fotovoltaica, si è provveduto allo scavo per l’alloggiamento dei nuovi sostegni e dei cavidotti, alla nuova armatura a tecnologia led, all’adeguamento dei quadri elettrici esistenti e alle opere viarie di completamento.