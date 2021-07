Manutenzione verde, servizio forestazione in azione Realizzati importanti interventi in città

Sono in corso importanti lavori ed interventi di recupero delle aree a verde e di manutenzione del territorio da parte degli addetti del Servizio Forestazione della Provincia di Benevento per delega della Regione Campania. Gli operatori, impegnati peraltro anche nel Servizio Antincendio Boschivo nel territorio di competenza, stanno portando a termine in questi giorni i lavori previsti nel Piano a suo tempo approvato all’interno dell’area del capoluogo e nelle sue prossimità.

Il cantiere più impegnativo, sotto molteplici punti di vista, è stato quello che ha interessato il prestigioso Ponte Leproso del III secolo a.C. sulla via consolare Appia che scavalca il fiume Sabato: il prestigioso manufatto di epoca romana, con la sua tipica struttura a schiena d’asino, è stato liberato dalle erbacce infestanti. Un altro intervento di rilievo, peraltro ancora in corso, è quello che riguarda l’ampio spazio verde situato tra via Sandro Pertini e via Pietro Collevaccino, la cui agibilità e fruibilità sono state comunque già in gran parte ripristinate. Gli addetti al Servizio Forestazione stanno anche lavorando per il ripristino dei parchi presenti all’interno di alcuni degli Istituti della Secondaria Superiore di Benevento, come ad esempio, quello del Liceo Scientifico “Gaetano Rummo”, nonché la strada di connessione con la Tangenziale ovest in contrada Santa Clementina.