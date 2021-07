Covid. Mastella: green pass vaccinale per me è importante in determinati casi Il sindaco di Benevento: contagi in aumento è naturale regolare eventi al chiuso o anche all'aperto

“Io mi auguro che tutti abbiano la sensibilità di stare attenti. Tutto può ancora accadere, il virus non è scomparso anzi...”. È preoccupato il sindaco di Benevento, Clemente Mastella che questa mattina, a margine della conferenza di presentazione delle novità per il servizio di mensa scolastica (LEGGI ALTRO SERVIZIO) è tornato a parlare dell'emergenza sanitaria.

“Ci sono stati casi di positività che hanno toccato anche un neonato di un paese della provincia. Personalmente sono pienamente d'accordo con l'utilizzo della green card. Anche per gli eventi previsti nell'ambito della rassegna di Città Spettacolo – ha poi annunciato Mastella – seguiremo questa indicazione. La green card o green pass vaccinale certo non si potrà utilizzare per andare al bar o al ristorante ma al contrario serve per una maggiore sicurezza in caso di spettacoli, per andare al cinema o altri eventi dove c'è una massiccia presenza di persone”.

Mastella poi analizza i numeri della pandemia: “Anche a Benevento eravamo covid free ed ora non lo siamo più”. Il sindaco tuona poi contro i no vax: “Per me è incredibile come ci siano sanitari che non si sono voluti vaccinare, al pari del personale del mondo della scuola. Per fortuna a Benevento non ci sono situazioni del genere ma invito ancora una volta tutti a vaccinarsi. Siamo la città prima in Campania per vaccinazioni ma ora bisogna convincere gli studenti e quelle fasce di età, come i 60enni a fare il vaccino contro il Covid”. Vaccinare gli studenti “per riprendere la didattica in presenza in sicurezza. Mi auguro che le misure sulla green card siano nazionali e non regionali altrimenti si generano troppe differenze e confusioni. Bisogna stare attenti per evitare contagi. Serve ancora osservare sempre le misure anticontagio: mascherina e distanziamento altrimenti non ne usciamo”.

La fascia tricolore ha poi rivolto un appello ai tanti giovani che animano il centro storico dopo che nella serata di ieri qualcuno ha sollevato e fatto cadere la sommità in marmo di uno dei pilastrini della recinzione dei giardinetti proprio dinanzi Palazzo Mosti. Spero si sia trattato solo di un episodio isolato. I beni sono dei cittadini e vanno rispettati. I più giovani questo lo devono capire”.