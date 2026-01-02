Nasce "Essere paese – scatti di comunità" Un nuovo canale facebook per raccontare Molinara attraverso la fotografia

Nasce Essere paese – scatti di comunità, il nuovo gruppo social e canale Facebook dedicato alla condivisione di Molinara attraverso la fotografia. Un progetto che mette al centro lo sguardo collettivo, la partecipazione e il valore delle relazioni, usando le immagini come linguaggio semplice e immediato per raccontare un paese che vive, resiste e si riconosce.

L’idea prende forma dopo la promozione di un evento fotografico estemporaneo nel centro storico di Molinara, che ha visto una bella e spontanea partecipazione di persone: cittadini che hanno fotografato e si sono fatti fotografare, muovendosi dentro il centro storico ripopolato, per l’occasione, con naturalezza. Da quell’esperienza condivisa è emersa la necessità di dare continuità a uno sguardo comune in uno spazio stabile di racconto e relazione.

Essere paese è un invito a restare, a guardare, a riconoscersi. A creare emozioni condivise partendo da ciò che Molinara è, senza filtri né costruzioni: persone, momenti, silenzi, legami. La quotidianità diventa racconto, la comunità diventa soggetto e autrice allo stesso tempo.

“Questo gruppo nasce dal bisogno di fermare ciò che spesso passa inosservato” - dichiara Rocco Cirocco, tra gli organizzatori del progetto - . L’evento estemporaneo ci ha restituito un’immagine potente: una comunità che ha voglia di raccontarsi. Fotografare Molinara com’è significa prendersene cura, restare presenti, riconoscersi negli altri. È un gesto semplice, ma profondamente umano”.

Sulla stessa linea Rita Seneca, co-organizzatrice: “In quelle ore nel centro storico abbiamo visto persone guardare Molinara con occhi diversi. Da lì è nata l’idea di Essere paese: uno spazio dove la fotografia non è tecnica né performance, ma relazione. È memoria che si costruisce insieme, è appartenenza”.

Il gruppo è aperto a tutti: non servono competenze specifiche né attrezzature professionali. Basta uno sguardo attento e la voglia di condividere. Ogni scatto diventa così un frammento di comunità, un modo per riconoscersi e per continuare a sentirsi paese. “Vorremmo che ogni scatto di Molinara fosse dentro Essere paese. Una fotografia, prima di essere immagine, è una forma che genera bellezza, è racconto e memoria che fa conoscere Molinara”, chiudono gli organizzatori.