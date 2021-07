Danneggiamento muretto Centro Storico, comitato di quartiere scrive al Prefetto Nella notte divelto un e mandato in frantumi un coprimuro in marmo dinanzi al Comune

"I residenti della zona di via Annunziata ci hanno chiesto di intervenire. Raccogliamo, immediatamente, tale invito". Così in una nota Comitato di Quartiere Centro Storico, presieduto dall'avvocato Luigi Marino interviene dopo il danneggiamento di una delle coperture in marmo del muretto dei gairdini dinanzi a Palazzo Mosti, sede del Comune di Benevento. "La zona in questione, purtroppo, e` teatro di atti vandalici e di pura incivilta` - ha rimarcato Marino -. Sembra che gli autori siano dei nutriti gruppi di adolescenti che si sono stanziati ivi. Orbene, tale stato di cose, non e` piu` tollerabile. La zona ricompresa tra Piazza Roma e Palazzo Mosti merita una maggiore attenzione da parte delle autorita` competenti. Al Comune di Benevento chiediamo di controllare il transito e la sosta dei veicoli e motocicli in quella zona. Inoltre, l'Ente, dovrebbe potenziare l'illuminazione pubblica in quella zona".

In merito il comitato ha nuovamente scritto al Prefetto di Benevento: "chiediamo di prevedere un passaggio di agenti, a piedi, nel Centro Storico, per rendere visibile il controllo, mettendo in pratica quell'effetto deterrente che, soprattutto sui piu` giovani, potrebbe essere in grado di risolvere, o quanto meno arginare, il problema".