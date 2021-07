Mastella: tamponi per chi torna dalle vacanze Il sindaco: per chi ha frequentato zone a rischio, così evitiamo nuovi contagi

Evitare di diffondere il contagio da covid19 dopo i viaggi. È quanto prova a fare il Comune di Benevento, come spiegato dal sindaco Clemente Mastella che specifica attraverso i social "Per chi ha familiari, figli studenti o lavoratori, per chi è in vacanza in quelle zone: Spagna, sud Francia, Portogallo, Gran Bretagna, Malta, Grecia. Per loro al ritorno, il comune è disponibile per tamponi onde evitare contagi virali".