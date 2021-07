Tarip Rione Ferrovia, mercoledì primo conferimento sacchetto Rfid Mancato conferimento delle speciali buste comporterà sanzione tra i 25 e i 500 euro

Da mercoledì prossimo 21 luglio sarà avviata la seconda fase di sperimentazione della Tarip, la tariffa puntuale sui rifiuti. E' l'annuncio dell'Asia per gli utenti del rione Ferrovia che pertanto dovranno provvedere al conferimento della frazione indifferenziata di rifiuto utilizzando esclusivamente gli appositi sacchetti dotati di Rfid che sono in distribuzione presso l'ufficio situato in via Cosimo Nuzzolo, al civico 27.

L'Azienda precisa, altresì, che il mancato conferimento delle speciali buste comporterà per i contravventori una sanzione pecuniaria oscillante tra i 25 ed i 500 euro, così come previsto dall'ordinanza sindacale n. 56 del 21 giugno scorso.

Il ritiro dei sacchetti potrà essere effettuato fino al 30 luglio presso l'ufficio situato in via Cosimo Nuzzolo, 27 previa prenotazione telefonica al numero 3452468419 oppure compilando il form pubblicato sulla home page del sito web www.asiabenevento.it dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 15 alle 18, dal lunedì al venerdì.

"Entriamo nel vivo della seconda fase della sperimentazione - dichiarano il sindaco Clemente Mastella e l'amministratore unico Asia Donato Madaro -, un test fondamentale per restituire alla città una tassa più equa, commisurata sui rifiuti prodotti e non più sui metri quadri delle abitazioni. Confidiamo pertanto nella collaborazione da parte dei cittadini cui andranno i benefici della Tarip".