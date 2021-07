Il maggiore Belmonte nominato vicecomandante Polizia Municipale Il decreto del sindaco di Benevento per il dirigente che affiancherà il comandante Bosco

Il Comando di Polizia municipale di Benevento rende noto che il sindaco Clemente Mastella con proprio decreto (prot. n. 79628 del 16 luglio 2021) ha nominato il Emilio Belmonte vicecomandante del Corpo di Polizia municipale di Benevento. Il predetto funzionario è stato, altresì, autorizzato a fregiarsi del grado distintivo di “Maggiore”, atteso che proprio dal 1° luglio 2021 al comandante Fioravante Bosco era stato attribuito il grado distintivo superiore di “Tenente Colonnello”.

“Ringrazio il sindaco Clemente Mastella per aver voluto accettare la proposta di nomina del vice-Comandante che coadiuverà il comandante in tutte le sue funzioni e lo sostituirà in caso di assenza o impedimento. Il dr. Belmonte sarà responsabile, in concorso col Comandante, della direzione della struttura a cui è preposto, nonché della disciplina e dell’impiego tecnico-operativo del personale dipendente. Sono certo che il neo-nominato vorrà ripagare la fiducia che gli è stata accordata mirando al soddisfacimento del bene comune nell’ottica del miglioramento dell’efficienza dei servizi resi all’utenza”, così il Comandante Fioravante Bosco.